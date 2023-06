Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 19-22 iunie, in Argeș s-a desfașurat ”Tabara naționala de pregatire a unitaților canine Salvamont pentru cautarea in mediu natural”, organizata de Asociația Naționala a Salvatorilor Montani din Romania și Consiliul Județean Argeș prin Salvamont Argeș. Tabara a fost organizata la Cota2000…

- In aceasta saptamana a avut loc „Tabara naționala de pregatire a unitaților canine Salvamont pentru cautarea in mediu natural”, la Cota 2000 de pe Transfagarașan. Tabara a fost organizata de Asociația Naționala a Salvatorilor Montani din Romania și Consiliul Județean Argeș prin Salvamont Argeș. Timp…

- 91 elevi ai Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare" Campulung au participat, pentru șase zile, la o tabara de instrucție, la Colibița.Tabara a urmarit perfecționarea deprinderilor dobandite in cei trei ani de studiu la disciplina Pregatire militara și a adus elevilor, pe langa ...

- Tabara naționala de pregatire a unitaților canine Salvamont pentru cautarea in mediu natural pe Transfagarașan In perioada 19-22 iunie, la Cota 2000 Transfagarașan se va desfașura „Tabara naționala de pregatire a unitaților canine Salvamont pentru cautarea in mediu natural”, organizata de Asociația…

- La Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau au fost organizate Conferința studențeasca naționala PERFORMED – „Performanța și calitate in educație”, eveniment aflat la ediția a XII-a și Targul opționalelor, ediția a III-a. Activitațile au fost inițiate de catre Departamentul de Pregatire a Personalului…

- Deputatul Florin-Alexandru Alexe: prezent la ședința Comisiei pentru industrii și servicii, in cadrul careia am dezbatut mai multe subiecte relevante pentru economia naționala! „Am participat la ședința Comisiei pentru industrii și servicii, in cadrul careia am dezbatut mai multe subiecte relevante…

- In perioada 27 30 martie 2023, peste 3800 de elevi constanteni au sustinut probele de simulare a examenului national de bacalaureat 2023, dupa cum urmeaza:Proba la Limba si literatura romana 4028 de elevi prezenti;Proba obligatorie a profilului 3991 de elevi prezenti; Proba la alegere a profilului si…

- Nationala U18, antrenata de Daniel Mogosanu, s-a aflat in perioada 19-26 martie intr-un stagiu de pregatire in Rifreddo, Italia. In aceasta perioada, Romania a intalnit, in doua partide de verificare, reprezentativa similara a Italiei.Tricolorii U18 au pierdut ambele meciuri: scor 1-3 joi si scor…