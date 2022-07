Stiri pe aceeasi tema

- Casatoria lui Jennifer Lopez cu Ben Affleck a luat pe toata lumea prin surprindere. Fosta sotie a actorului a aflat de eveniment cu putin timp inainte ca acesta sa aiba loc, iar reactia ei a fost pe masura.

- Jennifer Lopez și Ben Affleck s-au casatorit, dupa doua decenii de la momentul in care s-au cunoscut. Cei doi și-au refacut relația, dupa ce artista a incheiat legatura cu Alex Rodriguez. Ce rochie a purtat cantareața.

- Jennifer Lopez și Ben Affleck s-au casatorit, in secret, in cadrul unei ceremonii organizate in Las Vegas. Cea care a dat vestea este chiar Jennifer, pe contul sau de Instagram, in care dezvaluie detalii din ceremonie. „Am facut-o. Dragostea este frumoasa. Dragostea este buna. Și se dovedește ca dragostea…

- Jennifer Lopez și Ben Affleck s-au casatorit, in secret. Cei doi și-au unit destinele in cadrul unei ceremonii organizate in Las Vegas. Cea care a dat vestea este chiar Jennifer, pe contul sau de Instagram, in care dezvaluie detalii din ceremonie, scrie SHOK.md, cu referire la digi24 .ro,