- Filipii de iarna face parte din seria sarbatorilor dedicate protecției impotriva lupilor, dar și impotriva bolilor. Aceasta sarbatoare se intindea intre 25-31 ianuarie in anumite zone din țara, iar in altele, intre 25 ianuarie-2 februarie. In aceasta perioada a Filipilor de iarna aproape fiecare zi…

- Preasfințitul Parinte Nestor a tarnosit duminica noua biserica din satul Chercheș, parohia Popești, inchinata „Adormirii Maicii Domnului”. Dupa slujba de sfințire, Episcopul Devei și Hunedoarei a oficiat Sfanta Liturghie. In cuvantul rostit, Parintele Episcop a explicat semnificațiile teologice…

- IPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, a oficiat Sfanta Liturghie, marti, 25 ianuarie, la paraclisul Catedralei Arhiepiscopale „Sf. Apostol Petru si Pavel din Constanta“, locul unde a ales sa se carantineze dupa pelerinajul din Iordania. Resedinta arhiereului se afla la mica distanta de sediul arhiepiscopiei

- Ieri, in Duminica a 31-a dupa Rusalii, Inaltpreasfințitul Parinte Arhiepiscop Ciprian a poposit in Parohia Luciu, Protoieria Buzau II.In prezența unui mare numar de credincioși din localitate și imprejurimi, Arhipastorul Buzaului și Vrancei a savarșit Sfanta Liturghie, impreuna cu un sobor de noua preoți,…

- O fata și un baiat au ajuns la spital in stare grava, duminica dupa-amiaza, dupa ce au fost loviți de o mașina scapata de sub control pe un drum din județul Suceava. Autoturismul a ieșit in afara șoselei și a lovit doi pietoni, in localitatea Patrauți, județul Suceava. Accidentul a avut loc langa…

- Arhiepiscopul Dunarii de Jos a oficiat duminica Sfanta Liturghie la hramul Bisericii „Sfantul Spiridon“ din Galati. Parohia ofera lunar sprijin filantropic in valoare de aproximativ zece mii de lei. Au participat profesori, oameni de cultura, credincioși si copiii de la centrul de zi al parohiei,…

- Preasfințitul Parinte Timotei a oficiat luni Sfanta Liturghie la Biserica „Sf. Vineri – Drumul Taberei” din București. Dupa liturghie, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor a oficiat slujba Parastasului pentru Parintele Nicolae Burlan, ctitorul bisericii despre care Patriarhul Daniel spunea…

- Inaltpreasfințitul Parinte Andrei a oficiat sambata Sfanta Liturghie la biserica din subteranul Salinei Ocna Dej. Construita in anul 2000 la 80 de metri adancime in Mina Transilvania, biserica a fost sfințita de Mitropolitul Bartolomeu Anania, noteaza Basilica.ro. Mitropolitul Clujului a vorbit…