FOTO| Intervenție Salvamont Alba, la Rimetea. Doi tineri au rămas blocați într-un perete stâncos Sambata, la ora 16:10, salvatorii montani din județul Alba au fost alertati, prin Dispeceratul National Salvamont, despre faptul ca doi tineri, o fata și un baiat, sunt blocați in peretele stancos de deasupra Grotei Studenților, din Piatra Secuiului, comuna Rimetea. Aceștia, au transmis ca s-au abatut de la traseul de creasta, cu intenția de a ajunge la Grota Studenților, pe grohotiș. De asemenea, au mai comunicat ca zona li s-au parut foarte periculoasa și au accesat o alta varianta de intoarcere insa au ramas blocați in peretele stancos. Tinerii au fost sfatuiți sa ramana in locul in care se… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

