- Un puternic incendiu a izbucnit in aceasta dimineața, la o locuința din Lopatari, iar misiunea pompierilor s-a dovedit una dificila, avand in vedere amploarea flacarilor. „In aceasta dimineața pompierii din cadrul Punctului de Lucru Beceni și Detașamentului de Pompieri Buzau cu sprijin SVSU Lopatari…

- Și-a incercat din nou talentul muzical, de data asta cu mai multa maturitate și determinare și mai puține… emoții ! Talentata buzoianca Georgiana Enica și-a imbracat cele mai frumoase straie populare și și-a luat inima in dinți ca sa demonstreze inca o data ca vocea sa merita patru de „DA”. Originara…

- Trei gospodarii din cartierul Mihai Viteazu, de pe strazile Pinului și Cometei, sunt in flacari. Incepand cu ora 15.25, Detașamentul de Pompieri Buzau intervine cu trei autospeciale de stingere cu apa și spuma și o autocisterna. Conform ISU, suprafața afectata de incendiu este de aproximativ 400 metri…

- Un incendiu violent a cuprins trei gospodarii din municipiul Buzau sunt in flacari. Mai multe echipaje de pompieri sunt la fața locului și intervin pentru stinderea flacarilor. Din fericire, toate persoanele care locuiau in cele trei case au ieșit la timp și sunt in afara oricarui pericol. Incepand…

- Incepand cu ora 15:25, pompierii au inceput o misiune de stingere a unui incendiu izbucnit la trei case din municipiul Buzau. „Detasamentul de Pompieri Buzau intervine la un incendiu ce se manifesta la 3 gospodarii in municipiul Buzau, cartier Mihai Viteazu, Strazile Pinului și Cometei. Intervin 3 autospeciale…

- Buletin informativ In aceasta dimineața, pompierii militari au intervenit in doua misiuni de stingere a incendiilor in localitațile Andreiașu de Sus și Odobești. Astfel, prima misiune, s-a desfașurat in jurul orei 09:00 dupa primirea unui apel la numarul unic 112, care anunța izbucnirea unui incendiu…

- Un depozit de furaje cu o suprafata de cca 1000 mp., situat in zona Podul Zamfirei, a fost cuprins de flacari. La fața locului intervine Detașamentul de Pompieri Focșani cu 4 autospeciale de stingere, a anunțat in urma cu puțin timp ISU Vrancea. Vom reveni cu informații Articolul ULTIMA ORA! Incendiu…

- INCENDIU de vegetație la Alba Iulia cu pericol de propagare la o locuința: Intervin pompierii cu doua autospeciale INCENDIU de vegetație la Alba Iulia cu pericol de propagare la o locuința: Intervin pompierii cu doua autospeciale Un incediu de vegetație a avut loc luni, 21 martie, in municipiul Alba…