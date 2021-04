FOTO: INCENDIU în municipiul Blaj. Un autoturism a luat foc. Pompierii au intervenit cu o autospecială Un incendiu a izbucnit in noaptea de joi spre vineri la un autoturism aflat in municipiul Blaj. Potrivit ISU Alba, Garda de Intervenție Blaj a acționat pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la un autoturism in municipiul Blaj. Pompierii au intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma. Foto: ISU Alba Citește FOTO: INCENDIU in municipiul Blaj. Un autoturism a luat foc. Pompierii au intervenit cu o autospeciala in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

