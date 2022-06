Stiri pe aceeasi tema

- CSU Alba Iulia, campioana Ligii a IV-a Alba, a invins la o diferența considerabila pe CSO Baraolt (campionala județului Covasna) in prima manșa a barajului de promovare in Liga 3-a, pe „Cetate”, scor 11-2 (5-2). Alba se poate bucura de o noua echipa in eșalonul terț dupa acesta demonstrație de forța:…

- CSU Alba Iulia, campioana ultimului sezon din Liga IV județul Alba, va intalni reprezentanta județului Covasna, CSO Baraolt. In Liga IV din Covasna s-au disputat doar 8 etape, perioada in care CSO Baraolt a obținut 7 victorii și un egal, avand 3 puncte peste prima urmaritoare. Turul barajului este programat…

- CSU Alba Iulia a realizat eventul, dupa victoria din finala Cupei Romaniei județene, 4-0, contra Voința Stremt, la Daia Romana. Golurile au fost marcate de Circov (17), Herci (43), Oara (82) și Fulea (86). Studenții conduși de Mihai Manea și-au luat revanșa dupa precedentele doua final pierdute in 2019…

- Sambata, CSU Alba Iulia a caștigat matematic Liga IV, dupa victoria categorica de acasa cu Viitorul Vama Seaca, 10-0. Golurile meciului au fost marcate de Baghiu (5, 45), Herci (37), Ad. Lacatuș (40 – penalty), Circov (46 – penalty), Cl. Oara (63, 70, 83), Frențiu (79, 88). Cu 6 puncte fața de Industria…

- Prima clasata a Ligii a IV-a Alba defilat pe „Cetate”, repurtand a zecea victorie consecutiva dupa un meci controlat cu autoritate, a carui soarta s-a decis in prima repriza. Echipa lui Mihai Manea mai are nevoie de o victorie prntru a rezolva din punct de vedere matematic titlul de campioana in Liga…

- FOTO: CSU Alba Iulia, victorie la pas cu Inter Unirea | Remiza spectaculoasa la Vama Seaca Fara antrenorul Ovidiu Maier, ce a parasit echipa (Viorel Rațiu, colaboratorul sau a absentat), Inter Unirea a fost victima sigura pe “Cetate”, in etapa a 19-a a Ligii a 4-a. CSU Alba Iulia a caștigat fara sa…