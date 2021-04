Turisii dornici de o excursie aventuroasa isi pot indrepta atentia catre judetul Buzau, unde tot mai multe pensiuni au inceput sa includa in oferta cursuri de echitatie. Astfel, pot descoperi calare tot ce are zona mai frumos de oferit in materie de privelisti. Pe dealurile din apropierea municipiului Buzau, spre Brasov, isi fac aparitia din ce in ce mai des, spre admiratia trecatorilor, grupuri de calareti ce par a fi personaje desprinse dintr-un western american. Ei, de fapt, parcurg la galop un areal generos, din extravilanul satului Candesti, comuna Vernesti, unde functioneaza, inca de anul…