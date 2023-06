Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Municipiului Focșani, Cristi Valentin Misaila, a discutat cu reprezentanții constructorilor implicați in proiectul „Resistematizarea infrastructurii de transport la nivelul Municipiului Focșani” despre modificarile la amplasarea pistelor de bicicleta și a trecerilor de pietoni de pe Bulevardul…

- Schimbari in regulamentul privind ocuparea domeniului public/ privat al Municipiului Focșani, in vederea amplasarii și funcționarii teraselor sezoniere, schimbari aduse ieri prin votul final al consilierilor locali. Votul unanim vine dupa ce regulamentul in cauza a fost supus dezbaterii publice, astfel…

- Mesajul primarului Municipiului Focșani, Cristi Valentin Misaila, cu ocazia sarbatorilor pascale: „Bucuria Sfintei Invieri a Domnului nostru Iisus Hristos sa ne aduca in suflete lumina, caldura, liniștea și pacea de care avem nevoie cu toții. Sa dea Dumnezeu sa ne bucuram de primavara frumoasa, de tot…

- Comunicat de presa „PNRR: Fonduri pentru Romania moderna și reformata!” Primaria Orașului Marașești anunța semnarea contractului de finanțare nr. 144077/20.12.2022, 94/04.01.2023 pentru proiectul „ASIGURAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TRANSPORTUL VERDE – PISTE DE BICICLETE IN ORAȘUL MARAȘEȘTI, JUDEȚUL VRANCEA”…

- Astazi, pe rețelele de socializare, a aparut un video cu un stalp plin cu cabluri de telecomunicații prabușit pe o strada din centrul comunei Vidra. Dupa cum se poate observa și in imagini, stalpul din lemn s-a rupt efectiv de la baza și a blocat strada respectiva. Primarul comunei Vidra, Silviu Pintilie,…

- Astazi, pe rețelele de socializare, a aparut un video cu un stalp plin cu cabluri de telecomunicații prabușit pe o strada din centrul comunei Vidra. Dupa cum se poate observa și in imagini, stalpul din lemn s-a rupt efectiv de la baza și a blocat strada respectiva. Primarul comunei Vidra, Silviu Pintilie,…