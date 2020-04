Stiri pe aceeasi tema

- Grav accident rutier in urma caruia un barbat a necesitat descarcerarea din autoturism. Incidentul a avut loc in aceasta dimineața, la Valea Ursului, in comuna Bascov, unde pompierii au intervenit cu o autospeciala de intervenție, o autospeciala de descarcerare și un echipaj cu o ambulanța SMURD de…

- Un tanar din Iași a dovedit ca inconștiența nu are limite. S-a urcat la volan deși bause peste masura. Cand a fost oprit de polițiști, abia se putea ține pe picioare. Valoarea indicata de aparatul alcooltest a fost uriașa, iar acum risca sa ajunga dupa gratii. Nu este singurul care a intrat in bucluc.…

- O maicuța pleaca din manastire sa ajute cu împarțirea luminii acasa la credincioși. La un moment dat întâlnește o doamna care îi lasa o impresie profunda și o întreaba: − Nu va suparați, dar ce lucrați dumneavoastra de aveți o mașina așa frumoasa? −…

- Accident ingrozitor soldat cu trei tineri morți la Berbești, in Valcea. ‘Membrii echipei de descarcerare și SMURD din cadrul ISU Valcea au fost solicitați in aceasta dimineața in jurul orei 3, in localitatea Berbești, pentru descarcerarea si acordarea primului ajutor calificat in cazul a 3 victime dintre…

- Un tanar a scapat cu viața, miraculos, dupa un accident petrecut la Priseaca. Tanarul a lovit un mistreț care a Post-ul Mașina facuta zob dupa ce a lovit un mistreț. Șoferul a avut zile apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Politistii din Vrancea au dat publicitatii imagini de la locul accidentului in care un adolescent de 16 ani a fost lovit de o masina, iar ulterior copilul a murit, soferul fugind de la locul faptei.

- Scene dramatice pe o sosea din Giurgiu! Un sofer teribilist si beat a fost la un pas sa-si omoare patru prieteni. Au scapat cu viata ca prin urechile acului, dintr-un accident extrem de grav, potrivit b1.ro.

- Din primele informatii, autoturismul Dacia Duster, la volanul caruia se afla un barbat de 40 de ani, a izbit Dacia 1310, dupa ce soferul acesteia s-ar fi angajat in efectuarea unui viraj la stanga. In urma impactului, Dacia 1310 a fost proiectata pe contrasens intr-un camion condus de un buzoian de…