- A fost o explozie de eleganta pe covorul rosu de la Londra, unde a avut loc decernarea premiilor BAFTA! Vedetele de la Hollywood s-au intrecut si de aceasta data in rochii care mai de care mai spectaculoase. Daca Scarlett Johansson si Renee Zellweger au optat pentru rochii roz, Margot Robbie si Emilia…

- In ultimele saptamani, Bianca Dragușanu a postat pe rețelele de socializare mai multe fotografii și filmulețe in care apare imbracata in rochia de mireasa, iar fanii s-au intrebat daca vedeta se pregatește de nunta.

- La numai trei luni dupa ce a adus pe lume cel de-al treilea copil, Blake Lively și-a facut apariția pe covorul roșu, la premiera noului ei film, Rhythm Nation, in care joaca alaturi de Jude Law. Pe Instagram, actrița a postat imagini cu transformarea sa in personajul Stephanie Patrick, o dependenta…

- Mama Natura nu s-a zgarcit deloc in ceea ce o priveste pe Ana Baniciu. Pe cat este de talentata, pe atat este de frumoasa, iar formele ei perfect conturate reusesc sa incinga mintinile tuturor barbatilor. De curand, cantareata a postat o fotografie cu care a innebunit Internautii.

- Misha este una dintre cele mai frumoase femei de la noi din tara, dar si o artista desavarsita. Sarbatorile sunt mai aproape decat ne asteptam, iar vedeta si fiica ei, Maya, au facut o sedinta foto de senzatie.

- Lucian Mitrea știe cum sa bifeze o apariție, asta e clar! Nici o simpla ieșire in oraș nu mai e ce a fost, mai ales daca ești proprietarul unei bijuterii pe patru roți și toate privirile sunt ațintite asupra ta.

- Gabriela Cristea se bucura de o silueta de vis! De cand ține un regim destul de strict, prezentatoarea TV de la Antena Stars se mandrește cu schimbarea ei. Recent, vedeta și soțul ei au participat la un eveniment monden, acolo unde ea a atras privirile tuturor.