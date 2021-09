FOTO Femeile din Afganistan îi înfruntă pe talibani: Campania #DoNotTouchMyClothes a devenit virală Femeile din Afganistan au decis sa protesteze fața de talibani și regulile acestora, demarând în online o veritabila campanie în care arata ca burka nu a avut și nu are nicio legatura cu tradiția și cultura afganilor, ale caror costume populare au fost mereu dominate de culori vii, pline de viața. În cadrul campaniei #DoNotTouchMyClothes (Nu te atinge de hainele mele -n.red) femeile au început sa distribuie masiv fotografii în care poarta astfel de rochii și costume populare, relateaza BBC și CNN.



Campania este un protest virtual fața de codul vestimentar… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

