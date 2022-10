FOTO: Expoziție pe Podul Unirii din Cetatea Alba Carolina. Lucrari graffiti ale unor elevi din Alba Iulia și din Polonia Pe Podul Unirii din Cetatea Alba Carolina poate fi vazuta o expoziție de lucrari ce imbina natura și arta, realizare de elevi din Alba Iulia, in colaborare cu copii din Polonia. Este vorba despre expoziția „Alba Iulia Eco-Art Concept”. In cadrul proiectului, zece elevi de la Școala Elementara nr. 20 din Gorzow Wielkopolski, Polonia au […] Citește FOTO: Expoziție pe Podul Unirii din Cetatea Alba Carolina. Lucrari graffiti ale unor elevi din Alba Iulia și din Polonia in Alba24…