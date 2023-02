Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de robotica ”Homosapiens” a Colegiului Național „B.P. Hasdeu” Buzau, coordonata de profesoara Amalia Vocu, a fost premiata la concursul de robotica desfașuratin Capitala la Universitatea Politehnica cu Premiul ”Motivate -2” Homosapiens –Buzau. „FIRST Tech Challenge Romania nu a fost despre robotica!…

- Echipa de robotica a Colegiului Național „B.P. Hasdeu” participa zilele acestea la concursul regional organizat de Universitatea POLITEHNICA din București și Facultatea de Inginerie Industriala și Robotica, in parteneriat cu Asociația Nație prin Educație. Este vorba despre cel mai mare Concurs de ROBOTICA…

- Parohia „Sf. Mare Mucenic Mina” Buzau, in colaborare cu Școala Gimnaziala „G. E. Palade” Buzau, Asociația Liga Scriitorilor, Filiala Buzau organizeaza Concursul de creație literara „O, mama, dulce mama”. Concursul se afla la ediția a II-a și se adreseaza copiilor cu varsta de maxim 18 ani. Concursul…

- Fundația Comunitara Buzau și elevii Colegiului Național „B.P. Hasdeu” au lansat „Boomerang”, un podcast ce aduce in fața publicului buzoian oameni cu impact in comunitate care discuta despre educație și filantropie. Podcastul va avea episoade lunare. Primul episod a fost lansat in ianuarie 2023 și il…

- Echipa de robotica „Brainstorms” a Colegiului Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” Zalau a participat la competiția obligatorie pentru calificarea la Campionatul Regional de Robotica pentru liceeni – BRD FIRST Tech Challenge Romania, ce va avea loc la București in perioada 12-15 februarie 2023. Evenimentul…

- „Buna ziua, Romania! Buna ziua, Eminescu!”, a spus Robert, elev al Colegiului Național „Mihai Eminescu” intr-o emisiune TV, la atelierul de proiecte al simpozionului liceului. Un atelier al binelui, frumosului, creației, așa cum au fost toate celelalte care s-au petrecut ca un omagiu la adresa poetului…

- Gradinița cu Program Prelungit Nr. 18 Buzau are deschisa o expoziție-concurs dedicata sarbatorilor de iarna. Cei doritori sa vada lucrarile a 980 de copii din intreaga țara și din Republica Moldova, care au participat la concurs, o pot face pana pe 10 ianuarie. Expoziția este amenajata la sala de sport…