FOTO / Premiu pentru echipa de hasdeieni „Heart of RoBots”

- Echipa „Heart of RoBots” – 20265 a Colegiului Național „B.P. Hasdeu” s-a intors acasa cu premiul „MOTIVATE AWARD-locul III”, obținut in competiția „First Tech Challenge” ce s-a desfașurat la Iași, in perioada 22-24 martie. „Este vorba despre un premiu oferit echipei care intruchipeaza cel mai bine esența…

- AICitizens, echipa de robotica a Colegiului Național „Al. I. Cuza” a ajuns acasa in timpul nopții trecute acasa, dupa victoria obținuta ieri la Iași, la campionatul național de robotica FIRST Tech Challenge. Performanța este extraordinara – echipa cuzista AICitizens va merge la mijlocul lunii aprilie…

- Echipa de robotica AICitizens a Colegiului Național „Al. I. Cuza” Focșani a caștigat finala concursului de robotica FIRST Tech Challenge Romania, organizat in acest weekend la Iași, și va reprezenta țara noastra la la competiția care va avea loc in luna aprilie in Houston, SUA. Anunțul a fost facut…

- La sfarșitul acestei saptamani, vineri și sambata, va avea loc etapa naționala a celui mai important concurs de robotica. Este vorba despre, First Tech Challenge Romania. Echipa „B.P. HASDEU”, coordonata de profesorul Nicolae Olaroiu, intra in competiția finala dupa o calificare obținuta la faza regionala…

- FELICITARI… Elevii exceptionali ai Husului, cei care fac parte din echipa de robotica, „Quasar Robotics” din cadrul Colegiului National „Cuza Voda”, merita toata aprecierea concitadinilor, pentru cel mai recent succes, care a onorat numele „orasului dintre vii”. Este vorba despre premiul al II-lea la…

- „Eminescu” se intoarce pe strada cu tei. Operațiunea de mutare a Colegiului Național „Mihai Eminescu” acasa, pe strada Independenței, este in plina desfașurare și se preconizeaza sa fie finalizata pana pe 25 martie, de Buna Vestire, cand elevii vor incepe cursurile in cladirea din centrul orașului.…

- „AI Citizens”, echipa de robotica a Colegiului Național „Al.I.Cuza” Focșani, coordonata de profesorul Tiberiu Dima, a caștigat astazi concursul regional de robotica desfașurat la Iași. Alaturi de „AI Citizens” caștigatori au fost și echipele „The Eagles” din Roman și de „RoSophia” din Galați, potrivit…