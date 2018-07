Stiri pe aceeasi tema

- Politia municipiului Targu-Jiu a fost sesizata cu privire la faptul ca in localitatea gorjeana Balesti o femeie a impuscat-o mortal pe mama ei, dupa care s-a impuscat si ea cu aceeasi arma.

- O politista din Targu-Jiu si-a impuscat mortal mama, apoi s-a sinucis, in localitatea Balesti din judetul Gorj. Si fiul politistei, de numai sase luni, a fost impuscat, fiind ranit si internat la spital.

- Din primele informatii femeia este din Balești și este polițista. In aceasta dupa-amiaza aceasta și-a impușcat mortal mama, și-a ranit grav fiul care acum se afla la UPU Targu Jiu dupa care s-a sinucis. Articolul Surse: Polițista din Gorj și-a impușcat MORTAL mama și apoi s-a SINUCIS! Fiul acesteia,…

- Un militant palestinian a fost impuscat mortal de armata israeliana, iar altul a fost ranit, in timp ce incercau sa patrunda pe teritoriul Israelului, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro.

- Caz tragic la Hancești. Pe teritoriul unui centru de agrement un tanar in varsta de 20 de ani a fost omorat. Nenorocirea s-a produs noaptea trecuta in jururul orei 01:00. Tanarul a fost impușcat de catre șeful poliției criminale al Inspectoratului de Poliție Hincești, ceea ce a determinat procurorii…

- Politia a confirmat ca o femeie ofiter l-a impuscat mortal pe autorul atacului dupa ce acesta injunghiase un barbat aflat in tren in gara centrala din Flensburg, un oras german situat in apropierea granitei cu Danemarca.Politista care l-a impuscat pe atacator era in uniforma, dar in afara…

- Un cunoscut jurnalist rus, Arkadi Babcenko, a fost impuscat mortal, in orasul ucrainean Kiev, anunta autoritatile locale, citate de site-ul agentiei Reuters. - continua -

- Un mire din India petrecea alaturi de invitații de la nunta atunci cand un barbat l-a impușcat mortal in piept. Momentul terifiant a fost filmat. Mirele Sunnil Verma, 25 de ani, statea intr-un cerc alaturi de invitații la nunta, sarbatorind. Dintr-o data, tanarul iși duce mainile la piept și se uita…