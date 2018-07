Stiri pe aceeasi tema

- Ne laudam cu o tara frumoasa. Nu si cu un loc fruntas la capitolul "turism". Promovam prea putin cele mai frumoase destinatii ale noastre. Iar infrastructura, oriunde am alege sa mergem, lasa de dorit. In Parcul National Cheile Nerei, turistii ar veni nu doar pentru drumetii, lacuri si cascade spectaculoase.…

- Serena Williams a surprins ieri, cand a aparut la meciul cu Kristyna Pliskova de la Roland Garros intr-un echipament negru, mulat pe corp. Jucatoarea din SUA a avut același look și astazi in meciul de dublu care se disputa la aceasta ora și unde face echipa cu sora Venus. Serena a explicat pe contul…

- O cunoscuta actrita americana a vizitat unul dintre cele mai frumoase orase din Romania. Vanessa Hudgens, starul din celebrele filme din seria High School Musical a postat pe Instagram mai multe fotografii din centrul orasului Oradea.

- Momente dificile pentru Carmen Negoița. Aceasta a marturisit ca a trecut prin clipe grele, insa a invațat sa fie puternica și sa nu se lase doborata. Chiar daca este mereu cu zambetul pe buze, Carmen Negoița nu a fost scutita de probleme și vorbește pentru prima oara despre asta, la “Star Matinal”.…

- Cantareața Adele a implinit pe 5 mai varsta de 30 de ani și a petrecut cu stil. Tema petrecerii sale extravagante a fost filmul „Titanic”. A doua zi dupa marea petrecere, ea a postat pe Instagram fotografii in care apare imbracata și coafata precum Rose, personajul principal al filmului „Titanic”. Alaturi…

- Jumatate dintre turistii care sarbatoresc 1 Mai pe litoral sunt bucuresteni. In locul lor, in Capitala petrec strainii. Terasele si barurile din Centrul Vechi au fost pline azi noapte de tineri care cred ca au gasit in Romania formula fericirii: un loc nou si preturi comparabile cu cele din tarile lor.