- La numai 25 de ani, Constantin Botezat, absolvent al Universitații de Arta și Design (UAD) Cluj-Napoca a reușit sa iși expuna lucrarile la galerii din New York, Los Angeles, Londra sau Lisabona.

- Concursul Internațional de arte plastice "Martha Bibescu" și-a desemnat laureații. La acesta prima ediție organizata de Asociatia Pro Valores și Centrul Cultural Palatele Brancovenești, cu sprijinul Royalart, s-au inscris 96 de concurenți cu varste intre 7 și 25 de ani, din Franța, Cipru, Irlanda, Republica…

- Meghan Markle și Prințul Harry s-au mutat la Windsor dupa nunta lor regala, insa un prieten apropiat celor doi susține ca ducesa s-a simțit ca o intrusa și i-a fost greu sa fie atit de departe de prietenii ei. Meghan era „convinsa ca exista o conspirație impotriva ei” dupa nunta cu Harry și intotdeauna…

- Tot mai multe aeronave decoleaza de pe Aeroportul International Iasi. Marti, 12 mai 2020, de pe aerogara ieseana vor pleca doua curse spre Marea Britanie si Germania. Concret, doua aeronave cu zeci de persoane vor decola, astazi, spre Londra (Luthon) la ora 16.00 si spre Dusseldorf la ora 20.00. Cursa…

- Noul coronavirus ucide de doua ori mai mult in cartierele defavorizate din Anglia, iar membrii minoritatilor etnice mor de COVID-19 in numar mai mare decat albii, releva doua studii distincte aparute vineri, informeaza AFP, citat de agerpres.ro.Dupa studierea a peste 20.

- O familie de moldoveni care era plecata la munca in Anglia, a acceptat sub protecția anonimatului sa ne povesteasca cum a reușit pe timp de pandemie sa revina acasa pe cale terestra. Potrivit lor, deși au revenit acasa in doua zile, cind de obicei acest drum poate fi parcurs intr-un timp mai scurt,…

- Carantina impusa persoanelor ajunse in țara se vrea o masura de protejare a cetațenilor și de oprire a raspandirii epidemiei COVID-19. Dar ce este, de fapt? Tot mai multe marturii din infernul carantinelor din țara contureaza tabloul unor focare de infecție, medii mai degraba propice pentru raspandirea…

- Directorul Aeroportului International Iasi, Catalin Bulgariu, a facut apel la autoritatile locale din judet sa gaseasca zone de carantina intrucat multe persoane continua sa se intoarca in tara cu avionul, pe rutele aeriene care au mai ramas inca deschise. Potrivit sursei citate, incepand de vineri,…