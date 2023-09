Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, CSM Unirea Alba Iulia – Industria Galda, derby “de Alba”! Maine, Metalurgistul Cugir – Gloria Bistrița și deplasare pentru CSU Alba Iulia Dupa o runda neagra, in care au pierdut pe linie, conjudețenele au prilejul sa se reabiliteze in etapa a 6-a a Seriei a 9 din eșalonul terț, vineri urmand…

- Metalurgistul Cugir – CSU Alba Iulia, derby “de Alba” in Liga 3 | CSM Unirea Alba Iulia, duel pe “Cetate”, Industria, deplasare la Reghin Runda a 4-a a eșalonului terț propune un al treilea derby “de Alba” al toamnei, vineri, de la ora 17.00, intre Metalurgistul Cugir și CSU Alba Iulia. Tot maine, Industria…

- Succes in premiera pentru CSU in derby-ul albaiulian, a treia victorie la rand pentru Cugir, prima infrangere a galdenilor Succes in premiera pentru CSU in derby-ul albaiulian, a treia victorie la rand pentru Cugir, prima infrangere a galdenilor In runda a treia din liga a treia de fotbal, in care toate…

- Liga 3, etapa a doua: Metalurgistul Cugir, CSM Unirea Alba Iulia și Industria Galda – jocuri interne, deplasare pentru CSU Alba Iulia In runda secunda a Seriei a 9-a din Liga 3, doar CSU Alba Iulia, dintre conjudețene, evolueaza pe terenuri straine, celelalte 3 combatante avand partide in fața fanilor.…

- Sambata, ora 18.00, la Galtiu, CSU Alba Iulia – Industria Galda, derby “de Alba” in prima etapa Runda de debut a Seriei 9 din eșalonul terț propune sambata, 26 august, la ora 18.00, primul derby “de Alba” a sezonului, intre CSU Alba Iulia și Industria Galda de Jos, ultima revenita in Liga 3 dupa doi…

- SCM Zalau – CSM Unirea Alba Iulia 5-1 (3-1) | Duș rece pentru “alb-negri”! Gherman, dupa infrangerea aspra: “Avem lipsuri” Duș rece pentru CSM Unirea Alba Iulia la ultima repetiție amicala inaintea startului Ligii 3, ediție in care “alb-negrii” vizeaza promovarea in Liga 2! Eșecul drastic, 1-5 (1-3)…

- Liga 3, Seria 9, in prima etapa: derby de Alba CSU Alba Iulia – Industria Galda, ACS Mediaș – CSM Unirea Alba Iulia și Metalurgistul Cugir – Avantul Reghin Federația Romana de Fotbal a stabilit programul Ligii 3, ediția 2023/2024, iar cele 4 formații din Alba, componente ale Seriei 9, vor juca, peste…

- CSM Unirea Alba Iulia și CSU Alba Iulia vor activa, alaturi de Metalurgistul Cugir și Industria Galda, in seria a IX-a a Ligii a 3-a, una foarte „tare”, in condițiile in care cel puțin 4 formații și-au exprimat intențiile de a accede in Liga 2. Comparativ cu sezonul anterior, sunt 3 noutați, Gloria…