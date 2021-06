Stiri pe aceeasi tema

- Neregulile persista in spitalele din Romania, iar acest fapt este confirmat si de presedintele Consiliului Judetean Iasi, Costel Alexe, care spune ca la Spitalul pentru Copii Sf. Maria nu se cunosc nici macar traseele instalatiei electrice.

- Incendiul de la Spitalul de Copii Sfanta Maria din Iași ar fi izbucnit din cauza instalației electrice suprasolicitate. Aceasta este principala pista in ancheta care trebuie sa stabileasca de ce a luat foc un cabinet medical din aproprierea secției ATI.

- Harley-Davidson se implica pe piata vehiculelor electrice și lanseaza cel mai nou model de motocicleta integral electrica. Numita dupa prima motocicleta electrica a Harley, care a fost prezentata in 2019, divizia “LiveWire” va lansa prima sa motocicleta sub acest brand in luna iulie. Compania a anuntat…

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu a afirmat, intr-un interviu televizat, ca romanii care au trecut in piata concurentiala sunt foarte puțini, iar cei care nu iși vor alege un furnizor de energie din piata concurentiala vor pierde discountul care se acorda pana la data de 30 iunie. Ministrul apreciaza…

- Un incendiu a izbuncnit, miercuri, la Spitalul de Psihiatrie din Slatina, 37 de pacienți fiind surprinși in interior. Potrivit primelor informații, autoritațile au activat Planul Roșu de intervenție, poliția și pompierii au trimis echipaje la fața locului. Incendiul are loc la parterul cladirii și…

- Un incendiu a izbuncnit, miercuri, la Spitalul de Psihiatrie din Slatina, 37 de pacienți fiind surprinși in interior. Potrivit primelor informații, autoritațile au activat Planul Roșu de intervenție, poliția și pompierii au trimis echipaje la fața locului. Incendiul are loc la parterul cladirii și…

- Ministrul sanatatii, Vlad Voiculescu a sustinut, marti, o conferinta de presa in care a prezentat situatia bolnavilor de COVID-19 si a paturilor ATI disponibile si suplimentate si a precizat ca a solicitat tuturor DSP-urilor sa ii furnizeze toate documentele pentru avizarea TIR-urilor ATI, dupa tragedia…

- Macarena Olona este deputata pentru Granada și secretar general al Grupului parlamentar Vox din Congresul Deputaților. Ea a declarat, luni, ca romanii care locuiesc fara forme legale „trebuie alungați cu șuturi in fund in momentul in care ocupa cladirile”. Membra parlamentului spaniol a lansat atacul…