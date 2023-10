Stiri pe aceeasi tema

- Seful Inspectoratului de Politie Judetean Constanta, Madalina-Sorina Vlangar, a afirmat, marti, in cazul Laurei Rosca, cunoscuta drept DJ Lalla, cauza decesului a fost stabilita ca fiind “asfixia mecanica prin inec, fara urme de violenta”.

- UPDATE. Salvatorii ISU au confirmat trei decese pana in acest moment. Datele nu sunt finale, intrucat mașina strivita intre cele doua TIR-uri a fost distrusa complet și este, in continuare, extrem de dificila identificarea numarului de victime. Pompierii au reusit sa ajunga la vehiculul deformat, prins…

- O femeie in varsta de 45 de ani a murit, vineri, dupa ce o cruce dintr-un cimitir din municipiul Cluj Napoca s-a desprins si a cazut peste ea. Echipajele medicale trimise de urgenta la fata locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viata. Incidentul a avut loc vineri dupa amiaza, in cimitirul…

- Un ucrainean care și-a injunghiat soția a murit intr-un accident, in timp ce incerca sa fuga cu mașina din Romania. A pierdut controlul volanului si a lovit in plin un camion care stationa. Potrivit IPJ Galați, vineri, la ora 3.25, Secția 5 Poliție Galați a fost sesizata, prin S.N.U.A.U. 112, cu privire…

- Un sofer de TIR a murit, marti dimineata, dupa ce autotrenul pe care il conducea a ramas in pana, pe DN 1 – centura de vest a municipiului Ploiesti, iar autovehiculul a fost lovit de un alt TIR. Accidentul a avut loc in jurul orei 8.30 pe DN1, in afara localitatii Brazi din judetul Prahova. […] The…