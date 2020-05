Stiri pe aceeasi tema

- Pe Cristina Ciobanașu o vedeți zilnic la televizor, insa nu multa lume știe ca artista a fost crescuta de parinții sai adoptivi. Recent, Vlad Gherman le-a facut o surpriza admiratorilor și le-a dezvaluit cum arata parinții biologici ai iubitei lui.

- Coada de cal a devenit semnatura de stil a Arianei Grande. Dar din cauza carantinei, artista a fost nevoita sa faca o schimbare de look. Cantareața in varsta de 26 de ani și-a dezvaluit buclele naturale, intr-un selfie pe Instagram. Și cum rareori o vedem fara celebra coada de cal XXL, Ariana a reușit…

- In plina epidemie de coronavirus, Lora pare sa nu aiba teama de nimic. Cantareața și-a luat iubitul, s-au urcat in primul avion și au ales sa petreaca timpul intr-o vacanța exotica.

- Denisa Tanase, cunoscuta ca Denisa de la Bambi este in culmea fericirii. Cantareata traieste o frumoasa poveste de dragoste alaturi de omul de afaceri Mircea Branzei. Cei doi au planuri mari de viitor, atat in ceea ce priveste casatoria, cat si un copil.

- Lili Sandu, in varsta de 40 de ani, va deveni mama pentru prima data in mai putin de sase luni. Cantareata si iubitul ei sunt in al noualea cer de cand au aflat ca vor deveni parinti. Invitata in platoul emisiunii „Vorbeste lumea” alaturi de Silviu Tolu, Lili a vorbit despre sentimentele pe care le…

- Ultimele luni din viața concurentei Bravo ai Stil! Celebrities Oana Radu au fost un coșmar. Dupa ce iubitul ei a murit in urma unui incident groaznic, cantareața s-a ingrașat din nou și a trecut printr-un mare impas financiar. Vedeta care urmeaza sa defileze pentru prima data in fațajuraților 'Bravo…

- Ioana Ignat a ales sa povesteasca cum au decurs lucrurile in cadrul uinei emisiuni tv. Maria Constantin si Dacian Varga s-au despartit. Artista a rupt tacerea: ce s-a intamplat intre cei doi "M-am dezindragostit, atata timp cat pui in balanta lucrurile si iti dai seama ce este pozitiv…