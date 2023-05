In cadrul proiectului Saptamana Altfel, la Școala Gimnaziala „Duiliu Zamfirescu‟ Focșani a avut loc Concursul interjudețean de costume și colaje din materiale refolosibile „Eco 10‟, ajuns la ediția a XIII-a. „Acest concurs este cuprins in C.A.E.R. 2023, activitate principala a proiectului educațional cu tema «Ocrotește natura ca sa-ți protejezi viața!», avand ca sectiuni: costume eco […] Articolul FOTO: Concurs de costume și colaje din materiale refolosibile la Școala „Duiliu Zamfirescu‟ Focșani apare prima data in Monitorul de Vrancea .