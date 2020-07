Stiri pe aceeasi tema

- Direcția Silvica Buzau incepe extragerea ulmilor uscați din Padurea Crang pentru a stopa infectarea arborilor sanatoși Direcția Silvica Buzau incepe vineri, 17 iulie a.c., extragerea ulmilor uscați din Padurea Crang, afectați de ciuperca Ophiostoma novo-ulmi, pentru a stopa raspandirea acesteia la arborii…

- Muzeul Județean Buzau a fost solicitat pentru a lua parte in proiectul „Muzeul vazut prin ochii copiilor”, inițiat de Rețeaua Naționala a Muzeelor din Romania, in parteneriat cu Programul Național Cantus Mundi, ce reunește sub umbrela sa peste 1.400 de coruri. Cu ocazia acestui proiect, saptamana trecuta,…

- Dupa proba la limba romana a Evaluarii Naționale, luni, majoritatea elevilor și parinților era de parere ca, din cauza pandemiei, examenul de anul acesta va fi ușor și probabil se va intra la licee cu medii foarte mari. Miercuri, dupa proba la matematica, concurenții nu mai erau la fel de siguri. Asta…

- Spitalul Județean de Urgența Buzau a primit astazi, 19 iunie, doua aparate de ventilație in valoare de 36.000 euro, pentru secția ATI, sub forma de donație de la Fundația Comunitara Buzau. Tot astazi, Camerea de Comerț și Industrie Buzau a donat 4 aparate EKG pentru secțiile ATI, Cardiologie, UPU și…

- Pentru a evita problemele legate de distantarea sociala in spatiile inchise din salile de clasa, Primaria Buzau vine cu o idee originala: primul proiect de scoala in aer liber din tara! Mai exact, in trei parcuri din oras vor fi amenajate clase cu banci pentru ore in aer liber. Mobilierul este realizat…

- Dupa ce a primit numeroase reacții pozitive din partea publicului și a specialiștilor din industria muzicala pentru piesa „Why”, buzoianul Andrei Ionuț Ursu, cunoscut acum cu numele de scena WRS, este gata sa atace topurile cu un nou single. Prima piesa sub titulatura WRS a reușit, in scurt timp de…

- Dupa patru zile de efort susținut a peste 100 de pompieri zilnic și ajutoare venite din partea Inspectoratului General al Aviatiei care a trimis un elicopter care transportat apa in zona afectata (circa 20 hectare), dar și a Agenției Naționale pentru Imbunatațiri Funciare, Direcției Silvice, pompierii…

- Personalul care va deservi aparatul din cadrul Direcției de Sanatate Publica Buzau pentru analiza probelor de Covid 19 se afla, in aceasta saptamana, la instruire, la Institutul Cantacuzino, in Capitala. „Echipele care vor lucra aceste probe se afla la instruire la Institutul Cantacuzino pe toata perioada…