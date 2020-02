Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce anul trecut s-a zvonit ca Celia și soțul sau au hotorat sa divorțeze, iata ca lucrurile au luat cu totul alta intorsatura, iar cei doi sunt mai fericiți ca niciodata. Barbatul a cerut-o din nou de soție intr-o locație de vis, Taj Mahal.

- Ultimele detalii in cazul disparitiei care a tinut cu sufletul la gura un judet intreg! Cele doua fete din Braila, colege de banca, date disparute in cursul zilei de luni, au fost gasite. S-a aflat si ce s-a intamplat cu ele in cursul noptii!

- Desi, extrem de rezervat in ceea ce priveste viata lui personala, Printul William a povestit cum si-a cerut frumoasa sotie in casatorie. La o asa cerere, Kate Middleton nu a putut decat sa raspunda cu un mare „DA”.

- Cantareata a participat la un eveniment, in India, intitulat "Ziua Vacii", unde bovinele sunt celebrate. Loredana le-a mangaiat, le-a dat sa manance banane, amintindu-si cu drag de copilarie, cand bea lapte proaspat de la vaca. Ba chiar mai mult decat atat, blondina a numit "bovina a doua mama care…

- Si-a dorit cu ardoare sa fie iubita, iar dorinta i s-a indeplinit. Frumoasa Roxana Nemes este mai fericita ca niciodata. Vedeta a fost ceruta in casatorie. Si nu oricum, ci chiar in Centrul Bucurestiului, in fata tuturor trecatorilor!

- Ramanodge Unmathallegadoo a patruns in locuința pe care Sana Muhammad o imparțea cu noul ei soț și cu cei cinci copii, a impușcat-o și a fugit pe scari. Femeia, gravida in opt luni, a suferit rani interne grave și a murit. In mod miraculos, micuțul din burta femeii a reușit sa se nasca teafar.…

- Un cuplu de surferi din statul american Hawaii isi va uni destinele dupa o cerere in casatorie atipica, incarcata cu multa adrenalina, in apele Oceanului Pacific. Christopher Garth (38 de ani) si-a impresionat iubita, Lauren Oiye (32 de ani), dar a pierdut inelul de logodna, luat de un val puternic.