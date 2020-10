Apelul conducerii Centrului de Transfuzii la donare de sange a avut din nou in randul „uniformelor”. Astazi a fost randul Școlii de Maiștri și Subofițeri a Forțelor Aeriene „Traian Vuia, sa surprinda prin gestul lor umanitar. „Afara, o zi mohorata și ploioasa de toamna! In Centru, veselie, uniforme și mulți tineri frumoși și curajoși ! […] Articolul Foto / Ce surpriza au facut elevii de la „Forțele Aeriene” Centrului de Transfuzii Buzau apare prima data in Opinia Buzau .