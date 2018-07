Stiri pe aceeasi tema

- Ce nota a luat fiica cea mica a lui Emil Boc, la Bacalaureat 2018. Patricia a obținut o medie foarte buna la examenul maturitații. Patricia Boc a aflat vestea ca a promovat examenul maturitatii cu aproape nota 10. Fata a terminat specializarea Stiinte Sociale la Liceul Teoretic ”Gheorghe Sincai” si…

- Liviu Varciu s-a desparțit de Anda Calin, la doua luni de la petrecerea de botezul fetiței lor și dupa un an și jumatate de relație, noteaza click.ro. Anul trecut, pe 25 septembrie, Anda și Liviu erau cei mai fericiți parinți din lume. Micuța Anastasia Maria venea pe lume iar universul celor doi parea…

- Liviu Varciu a demonstrat de multe ori ca este un om cu un suflet mare. In cadrul unei emisiuni televizate in cadrul careia Liviu a muncit pentru mai mulți copii, vedeta și-a amintit in fiecare moment de fetița lui, Carmina, marturisind ca nu mai suporta sa stea prea mult timp departe de aceasta. Carmina…

- Liviu Varciu i-a facut urari publice Carminei, fiica sa cea mare. Aceasta și-a aniversat ziua de naștere. Carmina, fiica lui Liviu Varciu din relația pe care acesta o are dintr-o relație cu Amy Teiceanu , a implinit 15 ani. Artistul are o relație speciala cu fiica sa cea mare, careia i-a transmis urari…

- Liviu Varciu strange bani pentru un copil bolnav. Asta pentru ca de cand in viața lui a aparut micuța Anastasia, s-a schimbat total. El a devenit foarte sensibil la suferința celor mici și, atunci cand poate, incearca sa-i ajute. Liviu Varciu nu a ascuns faptul ca traiește una dintre cele mai frumoase…

- Probleme mari pentru Liviu Varciu și familia lui. Fiica sa mai mare, Carmina, a fost amenințata de un barbat care s-a dat drept tatal ei. Din fericire, Liviu Varciu a povestit la "XNS" ca fiica sa și-a dat seama ca nu era vorba despre el și i-a spus barbatului respectiv sa inceteze cu mesajele.

- Liviu Varciu și Anda Calin sunt impreuna de la inceputul anului 2017 și au impreuna o fetița, Anastasia Maria. Deși relația dintre cei doi pare sa mearga bine, casatoria nu pare sa fie urmatorul pas pentru ei, așa cum s-ar aștepta toata lumea. Cel puțin asta declara iubita lui Varciu. Anul trecut,…