FOTO Câteva baloane ale solidarității declanșează o dispută între Lituania și Belarus Vilnius și Minsk s-au acuzat reciproc luni de încalcarea frontierei comune, dupa lansarea în Lituania a baloanelor în sprijinul manifestanților din Belarus, relateaza AFP.



Potrivit Lituaniei, un elicopter militar din Belarus a încalcat duminica spațiul aerian al țarii care e membra a Uniunii Europene și a NATO, cu câteva minute înainte ca mii de oameni sa creeze un lanț uman care s-a întins pe aproximativ 30 de kilometri între Vilnius și granița.



"Ambasadorul din Belarus a fost convocat la Ministerul de Externe și a o nota de… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Șeful direcției principale de Informații a Statului Major General al Forțelor Armate din Belarus, Ruslan Kosygin, a semnalat o recrudescenta a activitaților informativ-operative straine impotriva țarii . "Observam acest lucru, activitațile de recunoaștere impotriva țarii noastre au fost intensificate…

- Protestele masive din Belarus continua deja de aproape doua saptamani. Mii de oameni au ieșit in capitala Minsk și au format un lanț uman lung de peste 10 kilometri. Ei au cerut demisia lui Lukașenko și investigarea cazurilor groaznice de violența impotriva manifestanților.

- Tihanovskaia, principala rivala electorala a presedintelui Lukasenko la controversatele alegeri prezidentiale din 9 august in care acesta a fost declarat invingator, a fugit in Lituania. Ea a iesit din anonimat pentru a-l inlocui pe sotul sau, Serghei Tihanovski (un blogger cunoscut in Belarus) in cursa…

- Un summit extraordinar al Consiliului European a fost convocat miercuri pentru a discuta despre situația din Belarus. The post UE nu recunoaște rezultatele alegerilor din Belarus și va impune sancțiuni. Lukașenko: Protestele trebuie oprite și granițele intarite appeared first on Renasterea banateana…

- ''Rusii nu prea stiu pe ce picior sa danseze. Ei au ajuns la concluzia ca Lukasenko reprezinta fara indoiala un impas, dar ar fi stanjenitoare pentru ei o solutionare a crizei in strada. Ei trebuie asadar sa instituie un proces asupra caruia sa detina controlul'', spune Gustav Gressel, membru al grupului…

- CHIȘINAU, 15 aug – Sputnik. Vladimir Putin și Aleksandr Lukașenko au discutat telefonic situația din Republica Belarus, anunța Sputnik Belarus. Cei doi lideri și-au exprimat speranța ca problemele aparute in țara se vor rezolva cat mai curand, anunța serviciul de presa al Kremlinului.…

- Protestele din Belarus au luat o noua turnura. In loc sa fie speriați de brutalitatea cu care acționeaza regimul Lukașenko, oamenii sint tot mai revoltați și ies in numar tot mai mare pe strazi. Mai nou, contestatarilor li s-au alaturat mii de angajați ai unor uzine de stat. Toți cer ca alegerile sa…

- Gamerul participa la protestele contra regimului. Oleg „LastHero” Demidovich, component al echipei B8 Esports a fost arestat in Minsk, dupa protestele indreptate contra regimului. Aceasta veste a fost anunțata de catre un coleg de echipa, iar fanii ii țin pumnii gamerului. Protestele din ultima perioada…