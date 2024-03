Stiri pe aceeasi tema

- O fregata a marinei germane, trimisa sa protejeze navele comerciale in Marea Roșie, a fost aproape de a dobori din greșeala o drona americana, a relatat miercuri presa germana, conform Deutsche Welle.

- O fregata germana, trimisa recent in Marea Roșie pentru a asigura protecția navelor civile impotriva rebelilor houthi, a fost pe punctul de a dobori o drona americana, a relatat miercuri mass-media germana.

- Ucraina afirma ca o drona ruseasca intr-adevar a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova, unde „a zburat zeci de kilometri și a intrat, din nou, in spațiul aerian al Ucrainei, unde a fost distrusa”. Precizarile au fost facute de șefa serviciul de presa a Forțelor de aparare din sudul Ucrainei,…

- Nicio drona lansata in seara de luni, 26 februarie, nu a traversat Republica Moldova. Ministerul Apararii de la Chișinau infirma zvonurile aparute in mediul online, potrivit carora drone Shahed ar avea direcția regiunea transnistreana, noteaza Noi.md cu referire la tv8. „In legatura cu presupusul risc…

- Soldații ucraineni din Brigada a 5-a de asalt au publicat un videoclip in care au aratat cum au lovit poziția trupelor ruse, cu ajutorul unei drone de lupta la sol. Imaginile au devenit virale pe rețelele de socializare.„Viitorul fantastice aici deja! Ceea ce citim in carți și privim fascinați in filme…

- Spania nu va lua parte la coalitia internationala pentru protejarea traficului maritim in Marea Rosie de atacurile rebelilor houthi din Yemen, dar nu se va opune participarii tarilor europene in cadrul unei misiuni specifice, a indicat duminica Ministerul Apararii spaniol, transmite AFP. Spania nu va…

- Un petrolier gabonez care naviga sub pavilion indian, MV Saibaba, a fost lovit sambata in Marea Rosie de o drona de atac trasa de rebelii houthi din Yemen, a anuntat Comandamentul Central American (CENTCOM), precizand ca nu s-au inregistrat raniti, transmite AFP, preluat de Agerpres.

- O nava de razboi a Marinei Regale Britanice a doborat o presupusa drona de atac care viza nave comerciale in Marea Rosie, a anuntat sambata secretarul britanic al apararii, Grant Shapps, relateaza Associated Press, preluata de News.ro.