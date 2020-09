Stiri pe aceeasi tema

- Cativa cercetatori canadieni, care au intervievat 451 de persoane infectate cu Covid-19, cu varste cuprinse intre 20 si 82 de ani, au descoperit ca o treime din persoanele infectate mint atunci cand vine vorba de simptome. 34% dintre persoanele care au avut boala au negat ca ar fi avut simptome, iar…

- Comitetului Județean pentru Situații de Urgența a dispus noi masuri de limitare a raspandirii Coronavirusului in randul beneficiarilor din centrele sociale din Buzau. In urma testarilor efectuate in ultima luna la nivelul centrelor rezidențiale de asistența sociala, DSP constata o creștere importanta…

- CHIȘINAU, 17 aug – Sputnik. Luni, 17 august, va fi o zi insorita, dar cerul va fi parțial acoperit de nori care sa ne asigure și un pic de umbra. Catre orele pranzului, se va incalzi pana la +26..+29 de grade Celsius in nord, +27..+30 de grade in centru și +28..+31 de grade in sud. Vantul…

- PodcasturiAlimentația sanatoasa pe timp de vara: Iata ce reguli trebuie sa respectați Vara este anotimpul fructelor și al legumelor proaspete, de care trebuie sa profitam din plin, susțin specialiștii. Astfel, din meniul zilnic nu trebuie sa lipseasca produsele de sezon, bogate in vitamine și minerale,…

- Ziarul Unirea VINERI: Ziua Drapelului va fi sarbatorita in Piața Tricolorului din Alba Iulia, cu respectarea regulilor de distanțare fizica și sociala. PROGRAMUL Ziua Drapelului va fi sarbatorita, vineri, 26 iunie 2020, de la ora 10.00, in Piața Tricolorului din Alba Iulia, cu incepere de la ora 10.00,…

- Ziarul Unirea ITM Alba: Amenda de 80.000 de lei pentru munca „la negru”, avertismente și alte sancțiuni, in perioada 15-20 iunie 2020 Prin Programul cadru de actiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2020, aprobat de catre conducerea Inspectiei Muncii, s-a stabilit ca unul dintre obiectivele prioritare ale…

- Perioada de izolare a atras dupa sine un stil de viața mai sedentar, insa noul program pregatit de Carmen Bruma, „Abdomenul de Urgența”, este aici sa schimbe acest lucru. In lunile in care am fost nevoiți sa petrecem timp in casa, Carmen Bruma s-a antrenat intens și a fost alaturi de comunitatea sa…