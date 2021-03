Stiri pe aceeasi tema

- Inființarea unui nou centru de zi pentru persoanele varstnice, la Abrud: Licitația in valoare de peste 3 milioane de lei, lansata din nou in SEAP Primaria orașului Abrud a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru achiziția unor servicii de lucrari, proiectare și executare…

- Primaria Blaj cumpara un microbuz și o autoutilitara pentru seniorii din municipiu: Licitația, lansata in SEAP Primaria municipiului Blaj a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru achiziția unei autoutilitare (Lot 1) și a unui microbuz 8+1 locuri (Lot 2) prin leasing…

- FOTO| Un nou Liceu Tehnologic, in Muncipiul Sebeș! Licitația de peste 41 de milioane de lei, lansata in SEAP Primaria Municipiului Sebeș a lansat marți, in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru lucrari de construcții de colegii tehnice pentru obiectul de investiție „Construire…

- Spitalul Municipal din Sebeș va beneficia de noi echipamente medicale! Licitația de peste 15 milioane de lei, lansata in SEAP Spitalul Municipal din Sebeș va beneficia in curand de dotari medicale semnificative, sub forma de echipament menit sa le serveasca cetațenilor orașului. Astfel, conform proiectului…

- Ziarul Unirea Lucrari pentru modernizarea strazii Iacob Mureșianu din Municipiul Blaj. Licitația pentru investiția de peste 700.000 de lei, lansata in SEAP Primaria Municipiului Blaj a lansat vineri in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru lucrari de reparare a drumurilor, pentru…

- Ziarul Unirea Primaria Ocna Mureș construiește doua blocuri sociale: Licitația in valoare de peste 7 milioane de lei, lansata in SEAP Doua blocuri sociale, fiecare cu cate 16 apartamente, vor fi construite la Ocna Mureș, pe strazile Gheorghe Barițiu și Ștefan cel Mare. Primaria Ocna Mureș a lansat luni,…

- Primaria orașului Cugir a lansat de curand in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice pentru obiectivul de investiție “Reabilitare, modernizare, echipare infrastructura educationala pentru invatamantul general obligatoriu…

- Primaria Municipiului Blaj a lansat de curand in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru lucrari de construcții pentru obiectivul de investiție “Lucrari tehnico edilitare pentru ansamblul de locuințe zona Chereteu Componenta B in cadrul proiectului „Imbunatațirea calitații vieții…