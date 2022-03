FOTO/ Avionul ucrainean, interceptat în România, lăsat să se întoarcă în Ucraina Avionul militar Suhoi 27, aparținand Forțelor Aeriene Ucrainene, a parasit, marți, spatiul aerian al Romaniei, la solicitarea autoritatilor ucrainene. MApN transmis ca avionul militar Suhoi 27 a parasit spatiul aerian al Romaniei cu respectarea legislatiei nationale si internationale. Avionul, fara munitie la bord, a fost escortat de doua aeronave de lupta tip Mig-21 LanceR ale […] The post FOTO/ Avionul ucrainean, interceptat in Romania, lasat sa se intoarca in Ucraina appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

