Stiri pe aceeasi tema

- Sapte cetateni romani au decedat in strainatate ca urmare a infectiei cu COVID-19 - sase in Italia si 1 in Franta - anunta sambata MAE, care precizeaza ca 30 de cetateni romani aflati in afara tarii au fost infectati cu COVID - 19.

- Italia traiește o adevarata drama. Peste 2.500 de vieți au fost curmate de coronavirus, facand din aceasta țara una dintre cele mai afectata de Covid-19 din intreaga lume. Cimitirele din Bergamo nu mai au locuri libere, astfel ca sicriele morților sunt transportate de armata catre alte zone ale țarii.…

- Italia traiește o adevarata drama. Peste 2.500 de vieți au fost curmate de coronavirus, facand din aceasta țara una dintre cele mai afectata de Covid-19 din intreaga lume. Cimitirele din Bergamo nu mai au locuri libere, astfel ca sicriele morților sunt transportate de armata catre alte zone ale țarii.…

- Italia traiește o adevarata drama. Peste 2.500 de vieți au fost curmate de coronavirus, facand din aceasta țara una dintre cele mai afectata de Covid-19 din intreaga lume. Cimitirele din Bergamo nu mai au locuri libere, astfel ca sicriele morților sunt transportate de armata catre alte zone ale țarii.…

- Cassian Coates a avut simptome de raceala si febra timp de cateva zile, așa ca parinții sai, Myroslava și Callum, au dus copilul la spital, potrivit Daily Mail. Mama bebelusului a declarat pentru Sky News: „Cand am ajuns acolo, a trebuit sa parcurgem masuri speciale și sa apelam la un anumit…

- «Am vazut pe Facebook diverse postari in care se minimizeaza si se incurajeaza lipsa de responsabilitate privind situația Coronavirus in Italia cred ca am datoria civica si morala de a va descrie in cateva cuvinte situatia reala. Si va vorbesc in calitate nu doar de cetațean roman stabilit in Italia…

- Presedintele regiunii Piemont, din nord-vestul Italiei, Alberto Cirio, a fost testat pozitiv pentru coronavirus, a anuntat duminica postul de stat RAI, el devenind al doilea presedinte regional care se imbolnaveste in doar 24 de ore, informeaza Reuters. Potrivit EFE, informatia a fost confirmata chiar…

- Ministrul ceh al Sanatatii, Adam Vojtech, a anuntat, duminica, primele trei cazuri de infectare cu coronavirus in Cehia, potrivit news.ro.Cei trei pacienti prezinta simptome usoare. Ei au venit din nordul Italiei. In Europa, cele mai multe cazuri de infectare cu Covid-19 s-au inregistrat…