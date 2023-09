Stiri pe aceeasi tema

- Comisarii de la Protecția Consumatorului din patru județe au facut verificari in caminele și centrele de copii și tineri din Giurgiu. Ei au descoperit numeroase nereguli, inclusiv produse neconforme, mizerie și lucruri uzate. Șefului Direcției de Asistența Sociala și Protecție a Copilului Giurgiu susține…

- Secretarul de stat in Ministerul de Interne, Raed Arafat, a anunțat, duminica, ca pana in prezent au fost constatate 2.150 de deficiente la statiile GPL, in urma controalelor dispuse dupa exploziile care au avut loc la Crevedia. Potrivit acestuia, au fost aplicate sanctiuni contraventionale in cuantum…

- Un restaurant din Constanta a fost inchis de comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) pentru mai multe nereguli, printre care alimente expirate, depozitarea produselor la temperaturi nepotrivite si lipsa unor autorizatii de functionare. Unitatea a fost amendata cu 32.000…

- Un al doilea caz șocant la Urziceni, dupa ce o gravida nu a fost primita in unitatea medicala și a fost lasata sa nasca pe trotuar. Un barbat de 32 de ani a murit la domiciliul sau, la scurt timp dupa ce fusese consultat si tratat la spitalul din Urziceni. Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a […]…

- Aproximativ 60% dintre probele prelevate din fantani din Buzau arata ca apa nu e corespunzatoare consumului uman, iar inspectorii de sanatate publica din Buzau avertizeaza ca in județ exista riscul de imbolnavire cu ”boala apei”. Inspectorii de sanatate publica au analizat probe de apa prelevate din…

- Zeci de turisti cazati in Hotelul Muncel din Baile Felix au avut varsaturi, diaree, chiar si febra, adica simptome de toxiinfectie alimentara, iar doua dintre ele au fost internate in Spitalul Judetean din Oradea. Din 398 de persoane cazate in hotel, 44 au acuzat varsaturi, diaree si stare generala…

- Inspectorii Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor au gasit nereguli in localitatile de interes turistic. In doar o saptamana, prin actiunile de control s-au dat amenzi de 550.000 de lei si au fost retrase peste 360 de kg de carne, produse din pește și oua și inghețata…