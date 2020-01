Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Babana este de nerecunoscut! Simpaticul concurent din sezonul șapte „Chefi la cuțite” și-a șocat fanii, in prima zi de Craciun, cu un look senzațional. Doar ca nimic nu este ceea ce pare!

- Dupa ce a trecut printr-o perioada critica in viața sa, Andreea Balan a reușit sa se ridice și sa fie in continuare artista pe care toți au cunoscut-o. Cantareața se bucura acum de viața alaturi de soțul ei, George Burcea, dar și de cele doua fetițe.

- Antonia trece printr-o perioada dificila din toate punctele de vedere. Alex Velea, soțul acesteia, este pleacat la filmarile pentru Asia Express, iar ea e cea care trebuie sa aiba grija acum mai mult de familie. Vedeta nu e tocmai in cele mai bune momente.

- Andreea Balan are un motiv de fericire in plus. Cantareața este mamica unor fete minunate: Ella Maya in varsta de 3 ani și Clara Maria, de 7 luni. Mezina familiei a ales sa rosteasca primul cuvant, iar artista a ramas impresionata de acesta.

- Cristian Pomohaci, preotul care a fost acuzat ca a abuzat mai mulți copii, nu pare afectat de scandalurile in care a fost implicat in ultimii ani sau de problemele din justiție. Viața merge inainte!