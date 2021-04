FOTO – Acumulare de gaze urmată de o explozie în comuna Baciu. O femeie este în stare gravă Mai multe mijloace pentru stingerea incendiilor și doua echipaje SMURD au fost alertate, luni, ca urmare a unui apel de urgența ce anunța producerea unei explozii, in urma unor acumulari de gaze, intr-o casa de locuit din localitatea Popești Deal, comuna Baciu. Solicitarea a fost inregistrata luni seara, in jurul orei 19.00, iar in momentul sosirii pompierilor la fața locului au gasit o femeie fara semnale vitale, care fusese scoasa de aparținatori in afara locuinței și-i aplicau masajul cardiac extern. Pompierii au continuat suportul vital de baza pana la sosirea echipajelor SMURD, concomitent… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

