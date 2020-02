Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca au tot ce si-ar putea dori, atat pe plan profesional, cat si pe cel sentimental, nici vedetele de peste Ocean nu pot rezista tentatiei reprezentata de operatiile estetice. La fel este si in cazul lui Tom Cruise, avand in vedere ca schimbarea infatisarii actorului este una extrem de vizibila.

- Cristina Spatar este un nume consacrat in lumea muzicii din Romania, mai ales in domeniul R&B. Anii au trecut și și-au lasat amprenta pe chipul și infațișarea vedetei, care a devenit de nerecunoscut din cauza operațiilor estetice!

- Actrița americana Faye Dunaway, in varsta de 79 de ani, a ajuns de nerecunoscut din cauza operațiilor estetice. Faye Dunaway a fost considerata una dintre cele mai frumoase vedete de la Hollywood. Astazi, celebra actrița a ajuns aproape de nerecunoscut. Operațiile estetice au transformat-o radical,…

- Un studiu realizat la nivel mondial de catre Societatea Internaționala de Chirurgie plastica și estetica (ISAPS) releva un anumit lucru, nu surprinzator pentru vremurile actuale. Și anume ca vedetele de cinema și cele din showbiz sunt cele mai bune modele pentru femeile, ori barbații, care iși doresc…

- Celebra cantareața Rihanna, in varsta de 31 de ani, a demostrat ca are talent la dansurile latino. Aceasta s-a inregistrat in timp ce se mișca pe ritmuri latino langa bradul de Craciun.Rihanna și-a luat prin surprindere fanii de pe rețele de socializare. Aceasta s-a filmat in timp ce dansa merengue,…

- Lavinia Pirva este o femeie frumoasa și mereu a avut grija de imaginea sa. Soția lui Ștefan Banica a facut primele declarații despre operațiile estetice pe care a fost acuzata ca și le-a facut. Lavinia Pirva, in varsta de 35 de ani, a devenit mamica anul acesta și, ca orice femeie careia ii pasa de…

- Mai multe vedete masculine autohtone au apelat la estetician pentru interventii sau doar pentru mici retusuri, insa solistul Aurel Moldoveanu si-a schimbat aproape complet infatisarea. Artistul vrea sa arate perfect si sa se ridice la nivelul asteptarilor, mai ales ca are langa el o sotie mult mai tinerica…

- Rihanna este un nume mare cunoscut in plan internațional, insa și noi o avem pe a noastra. Carmen Simionescu, fiica lui Adrian Minune, seamana incredibil cu celebrul star. Fanii i-au spus de mai multe ori acest lucru, iar acum ea a facut un gest ce i-a uimit pe toți.