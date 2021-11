FOTO | Acțiune SPECTACULOASĂ! Un URS a fost salvat Echipa mixta compusa din jandarmi, lucratori din cadrul Garzii Naționale de Mediu, polițiști și veterinari, au reușit sa tranchilizeze ursul, ca mai apoi sa il elibereze din sarma gardului. FOTO: I.J.J Buzau / Momentul cand ursul este eliberatDupa ce a trecut efectul substanțelor tranchilizante, ursul a fost eliberat in mediul sau natural.”Facem precizarea ca ursul nu a avut de suferit in urma evenimentului neplacut. Zona va ramane in perioada urmatoare sub supravegherea paznicilor de vanatoare și a echipajelor de jandarmerie” au precizat reprezentanții Jandarmeriei Buzau. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

