FOTO. Acțiune de amploare desfăşurată de cele 10 state riverane fluviului Dunărea. Ce s-a descoperit în România Constructii ilegale amplasate in albia Dunarii au fost descoperite de catre autoritatile din Romania in timpul unei actiuni desfasurate la nivel european, la care au participat toate cele 10 state riverane fluviului Dunarea. In cadrul actiunii organizate simultan in cele zece tari, au fost constatate 130 de infractiuni. O constructie din beton, cornier si tabla, […]

