- Un accident foarte grav s-a produs luni dimineatE pe DN79, intre localitEtile Nojorid xi Lex. Un autocar, un microbuz xi o autoutilitarE s-au ciocnit violent. Unsprezece persoane au ajuns la spital.

- Un accident in care au fost implicate un autocar in care se aflau 14 persoane si un autoturism s-a produs, marti, in localitatea ieseana Baltati, in urma acestuia fiind activat Planul Rosu de Interventie, care presupune suplimentarea de echipaje medicale, potrivit ISU Iasi,

- Circulația este blocata pe DN 7, sensul de mers Ramnicu Valcea – Pitești, dupa ce o mașina a intrat intr-o depașire in sensul giratoriu de la intrarea in municipiul Ramnicu Valcea și s-a ciocnit frontal cu microbuz cu 16 persoane la bord. Doua persoane au fost ranite. Doua persoane au fost ranite in…

- Circulația este blocata pe DN 17, sensul de mers Bistrita - Poiana Stampei, dupa ce soferul unui microbuz in care se aflau noua pasageri a pierdut controlul volanului din cauza vitezei si s-a rasturnat, anunța Centrul Infotrafic al Poliției Romane.Citeste si: Gabriel Liiceanu, radiografie…

- Un microbuz in care se aflau 18 pasageri a fost lovit miercuri de un autoturism, in localitatea covasneana Targu Secuiesc, iar calatorii asteapta alt autovehicul care sa-i duca la Barlad, pentru ca cel implicat in accident nu isi mai poate continua cursa. O persoana a fost ranita.

- Accident in satul Merișor, comuna Banița, județul Hunedoara. „Astazi, in jurul orei 18.00, un conducator auto de 20 de ani, din județul Gorj, in timp ce conducea un autoturism pe DN66, (km 145), nu a adaptat viteza intr-o curba deosebit de periculoasa la dreapta si a patruns pe contrasens, intrand…

- Accidentul a avut loc in aceasta dimineața pe DN 681, intre Lugoj și Deva. Șoferul unei mașini a pierdut controlul volanului, a ajuns pe contrasens și a intrat intr-un microbuz ce transporta oameni și care circula regulamentar. In urma impactului extrem de violent trei persoane din microbuz și doua…

- Un microbuz pe ruta nr. 3 plin cu pasageri din Ungheni s-a ciocnit de un mijloc de transport de tip Kamaz, in urma caruia, din fericire, nimeni nu a avut de suferit. Incidentul s-a produs ieri dimineața, in jurul orei 08:00.