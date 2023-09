(FOTO) Accident pe DE581, în zona localității Crasna. O persoană a murit Detașamentul de pompieri Vaslui intervenit in aceasta noapte cu forte si mijloace multiple, pentru descarcerarea, acordarea primului ajutor și transportul la unitați medicale de urgența a victimelor unui accident rutier produs pe DE 581, in zona localitații Crasna. In accident au fost implicate un autocar și doua autoturisme. In autocar se aflau 30 de persoane, iar in cele doua autoturisme se gaseau șase persoane. La fața locului au fost deplasate și trei ambulanțe aparținand SAJ Vaslui. Conform purtatorului de cuvant al ISU Vaslui, Marius Stanciu, circulația este blocata pe ambele sensuri… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol: radioiasi.ro

