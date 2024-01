FOTO: Accident la Ipotești! Un șofer de 61 de ani a intrat cu mașina în copac FOTO: Accident la Ipotești! Un șofer de 61 de ani a intrat cu mașina in copac Un barbat in varsta de 61 de ani a avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ce autoturismul pe care il conducea a parasit partea carosabila și s-a izbit de un copac de marginea drumului. S-a intamplat in aceasta dimineața, pe raza localitații Ipotești. La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Botoșani, cu o […] Citește FOTO: Accident la Ipotești! Un șofer de 61 de ani a intrat cu mașina in copac in Botosani24.ro . Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat, in varsta de 37 de ani, a condus un autoturism pe DN 69, dinspre Timișoara inspre Arad, iar la un moment dat, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și ar fi intrat in coliziune cu un copac amplasat pe partea stanga a parții carosabile. In urma impactului, a rezultat decesul…

- La data de 15 noiembrie a.c., in jurul orei 19.00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Ploiești au fost sesizați prin SNUAU 112 cu privire la faptul ca in localitatea Plopu s-ar fi produs un accident rutier. Din primele date de la fața locului a reieșit faptul ca, un barbat de 66 de ani in timp…

- Accident de circulație astazi, la amiaza, pe o șosea din județul Hunedoara. Un șofer a ajuns la spital dupa ce s-a dat peste cap cu mașina. „La data de 13 noiembrie 2023, ora 12:12, un barbat de 58 de ani din municipiul Hunedoara, in timp ce conducea un autoturism pe DJ 687, in localitatea Peștiș […]…

- Grav accident in Timiș! Doi tineri și-au pierdut viața și un altul a fost ranit, dupa ce masina in care erau a fost strivita de un copac. Potrivit informațiilor transmise de reprezentanții IPJ, tragicul eveniment a avut loc pe DJ 892, in localitatea Bacova, la intersecția cu Sarbova.

- Un teribil accident rutier s-a produs in aceasta dimineața, pe un drum din Teleorman. O mașina in care se aflau doi tineri a ieșit de pe șosea și s-a izbit de un copac. Tanarul in varsta de 35 de a murit, iar fata de 21 de ani a fost grav ranita.

- O masina de Politie a intrat in coliziune cu un alt autoturism, in noaptea de duminica spre luni, in statiunea Mamaia, in timp ce politistii urmareau un autovehicul care circula cu peste 120 kilometri pe ora.

- Un barbat in varsta de 35 de ani și-a pierdut viața, iar alte doua persoane au fost ranite intr-un accident rutier produs luni dimineața pe Drumul Național 2B, Buzau Braila. Potrivit datelor furnizate de reprezentanții IPJ Buzau, in accident a fost implicat un singur autoturism, cel condus pe direcția…