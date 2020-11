FOTO: Accident în lanț la ieșirea din Bistrița spre Unirea Un accident rutier a avut loc in urma cu puțin timp in municipiul Bistrița, la ieșirea spre Unirea. Au fost implicate trei mașini, iar patru persoane au nevoie de ingrijiri medicale. Un echipaj C2 cu medic și un echipaj B2 cu asistent medical, din cadrul Serviciului Județean de Ambulanța Bistrița Nasaud au fost direcționate la ieșirea din Bistrița spre Unirea. Trei autoturisme au fost implicate, dupa ce o autoutilitara nu ar fi reușit sa franeze la timp, lovind mașinile din fața sa. Patru persoane au nevoie de atenția echipajelor medicale. Știre in curs de actualizare! Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

