- Un barbat si o femeie din Fetesti, aflati pe munte, sambata, impreuna cu fiul lor, au fost raniti dupa ce au alunecat zeci de metri pe zapada, pe Valea Caraimanului din Masivul Bucegi. Amandoi au suferit multiple traumatisme si fracturi și au fost transportați la spital cu un elicopter SMURD. Citește…

- Vremea rea a adus cateva ninsori la munte. Cu toate astea, meteorologii ne anunța ca nu se vor mai inregistra caderi de zapada, insa ploile vor afecta mare parte din țara:"La munte in ultimele zile nu a mai nins, pe fondul incalzirii vremii, stratul de zapada e cel care se acumulase anterior. Nici in…

- Acțiune de salvare ieri dupa amiaza a unui turist polonez care a fost la un pas de moarte in Munții Rodnei. Salvatorii din cadrul Serviciului Public Salvamont Borșa de la baza Știol au fost alertați in legatura cu un accident in zona Poiana Știol, zanoaga Cascada Cailor. „Doi turiști polonezi de 29,…

- Risc mediu de avalansa in toate masivele montane, la peste 1.800 de metri. Salvamontistii din judetul Hunedoara atrag atentia asupra riscului de avalansa. Acesta apare, in aceste zile, la peste 1.800 de metri altitudine. Temperaturile diurne au crescut la munte, iar in mai multe zone au fost semnalate…

- Noapte cumplita pentru un galațean de 35 de ani! Acesta a fost preluat de urgența de un elicopter dupa ce joi seara a ramas blocat in Munții Bucegi, pe Valea Caraimanului. Tanarul și-a petrecut noaptea in zapada in pantaloni scurți și o bluza de vara. Inghețat, dar in viața, barbatul a fost salvat vineri…