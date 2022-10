Stiri pe aceeasi tema

- Duminica seara, 2 septembrie, s-a intamplat un grav accident rutier, soldat cu decesul a doua persoane pe traseul național M1 Chișinau-Leușeni. Potrivit oamenilor legii, un microbuz de pasageri, care efectua cursa Italia-Moldova, s-a ciocnit frontal cu un camion. Doi dintre pasagerii din microbuz au…

O femeie in varsta de 50 de ani a murit, marți seara, in urma unui accident petrecut pe centura Valcele-Apahida, intre o mașina și un camion.

Un accident in care au fost implicate un autoturism și un TIR a avut loc miercuri dimineața pe DN 1, in județul Bihor. Cele doua persoane din autoturism au murit in urma impactului.

- O femeie in varsta de 36 de ani a murit in urma unui accident rutier produs duminica pe DN 6, in localitatea Remetea Mare, dupa ce autoturismului in care se afla a intrat in coliziune cu un autotren incarcat cu fructe, a anuntat Biroul de presa al Inspectoratului de Politie Judetean Timis.

- Saisprezece persoane au murit si 29 au fost ranite dupa ce un camion ramas fara frane a intrat in multime intr-un oras din sud-estul Turciei, a anuntat sambata ministrul turc al sanatatii, potrivit AFP. Cel puțin 32 de persoane au murit sambata in sud-estul Turciei, in doua evenimente rutiere.

Patru persoane au fost ranite, joi dimineata, in judetul Bacau, dupa ce o masina si un camion s-au ciocnit. O persoana a fost incarcerata.

Salvatorii ISU Sibiu au intervenit, duminica, pentru a acorda primul ajutor pentru opt persoane implicate intr-un accident pe DN 7C-Transfagarașan, o femeie fiind dusa la spital, transmite Mediafax.

Un accident in care au fost implicate un autobuz și un autoturism a avut loc sambata dimineața pe DN 13, in județul Brașov. Patru persoane primesc ingrijiri medicale la fața locului, conform Mediafax.