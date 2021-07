FOTO – Accident grav în zona Huedinului. Două persoane transportate la spital O autospeciala cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD și unul SAJ au fost dislocate pentru a gestiona o situație de urgența rezultata in urma unui accident rutier produs intre localitațile Șaula și Izvoru Crișului. Pe fondul carosabilului umed și al vitezei, intr-o curba la stanga, un autoturism a patruns pe contrasens și a intrat in coliziune frontala cu un TIR. In urma impactului și autotrenul a fost proiectat pe sensul de mers al autoturismului. Solicitarea pentru intervenția pompierilor a fost inregistrata, vineri dimineața, in jurul orei 07.50, iar la fața locului au gasit un autocamion… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

Sursa articol si foto: ziarulclujean.ro

