FOTO. Accident grav în Mureș: 13 victime în urma impactului între un camion și un microbuz Un accident grav in care au fost implicate un camion și un microbuz a avut loc marți dimineața in localitatea Chibed, județul Mureș. In urma impactului au rezultat mai multe victime, dintre care una a murit. "Pe DN 13A, in localitatea Chibed, judetul Mures, s-a produs o coliziune frontala intre un microbuz de transport persoane

- Un accident mortal s-a produs marți dimineața, in jurul orei 7.00, in localitatea Chibed, județul Mureș.Din primele date, conducatorul unui TIR, respectiv un barbat de 30 de ani, din comuna Batoș, care se deplasa pe direcția Sovata - Balaușeri, intr-o curba la stanga, ar fi intrat in coliziune cu un…

