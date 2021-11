FOTO. Accident cumplit în Caraș-Severin. Mașină strivită între două TIR-uri. Patru tineri au murit Patru tineri, intre care unul de numai 14 ani, au murit, in noaptea de luni spre marți, intr-un cumplit accident rutier, in care au fost implicate doua TIR-uri și un autoturism. Accidentul s-a produs pe DN6, intre localitațile Cornea și Domașnea, din județul Caraș-Severin. “La kilometrul 402+150 m, in afara localitatii Cornea, judetul Caras-Severin, s-a […] The post FOTO. Accident cumplit in Caraș-Severin. Mașina strivita intre doua TIR-uri. Patru tineri au murit appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

