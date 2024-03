Stiri pe aceeasi tema

- Ce ție nu iți place altuia nu-i face spune ințeleptul țaran roman intr-un proverb. Iar de la el vom sari direct la marele filozof german Imanuel Kant pentru care in Intemeierea metafizicii moravurilor imperativul categoric suna astfel: actioneaza numai dupa acea maxima prin care poti vrea totodata ca…

- Localitațile Cociu și Mogoșeni vor ramane fara apa astazi, intre orele 09:00 și 12:00, pentru remedierea unei avarii identificate pe rețeaua de distribuție a apei. Tot astazi, intre orele 14.00 – 23.00 (estimativ), se intrerupe apa potabila in localitațile Șieu Magheruș –parțial, Chintelnic și Nușeni…

- O ambulanța a fost implicata ieri intr-un accident rutier, la Șieu Magheruș. Autospeciala derula un transfer de urgența a unei paciente la Institutul Regional de Gastroenterologie si Hepatologie Cluj-Napoca. Medicul șef al echipajului a fost operat ieri de urgența. Atat pacienta care trebuia sa ajunga…

- Un accident rutier a avut loc cu puțin timp in urma, la Șieu Magheruș, unde o ambulanța a intrat intr-un cap de pod. Reprezentanții ISU Bistrița-Nasaud au confirmat ca mașina Ambulanței a intrat intr-un cap de pod, in localitatea Șieu Magheruș. „Din primele informații, este vorba despre trei victime…

- Maine, la vernisajul expoziției „Impletit de timp: Posmuș/Paszmos/Pasbusch printre istorii și oameni”, vor putea fi admirate inclusiv desenele lui Erno Teleki – ultimul proprietar al castelului din familia nobiliara. Desenele provin din colecția Muzeului de Arte Frumoase – Galeria Naționala Maghiara,…

- Puțini iși mai amintesc, dar prin 1939 presa din Romania era zguduita de o știre senzaționala: Shirley Temple s-a nascut la Bistrița și trimite lunar din cetatea filmului – bani pentru bunicii ei de aici… „Zilele trecute a aparut in ziare știrea data de agenția „Rador” și provenita din Budapesta… Se…

- Politistii de la Punctul de Trecere a Frontierei Petea au depistat la intrarea in țara un autoturism cautat de autoritațile italiene. Șoferul – un tana de 26 de ani din Bistrița-Nasaud – este cercetat pentru tainuire. Ieri, in jurul orei 10.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat…

- Un copil de 12 ani a fost lovit de o mașina de poliție, astazi, in localitatea Șieu-Magheruș. Acesta a fost ranit și a fost transportat la spital, pentru ingrijiri medicale suplimentare. Accidentul a avut loc astazi, pe DN17, in localitatea Șieu-Magheruș. Din primele informații rezulta faptul ca copilul…