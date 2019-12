Stiri pe aceeasi tema

- Ștefan Radu a fost nominalizat pentru echipa deceniului a formației Lazio. Cei mai buni 11 jucatori din perioada 2010-2019 vor fi votați de fanii echipei din Roma.Pe postul de fundaș stanga, Radu ii va avea drept contracandidați pe Luis Pedro Cavanda, Lionel Scaloni și Jordan Lukaku, doar…

- Lazio a legat a opta victorie in Sardinia, 2-1 cu Cagliari, revenind miraculos in prelungiri, si e doar la trei puncte de sefie. Stefan Radu slab, schimbat tactic in minutul 90, a gresit la golul lui Simeone. „Opt victorii la rand nu-s intamplatoare, dar adevaratul nostru scudetto se numeste locul 4.…

- Ștefan Radu (33 de ani), fundașul stanga al lui Lazio, este fotbalistul cu cele mai multe minute in tricoul formației din Roma in ultimul deceniu. Ștefan Radu a fost cumparat de Lazio de la Dinamo in 2008, iar fundașul stanga a devenit treptat o adevarata legenda a clubului. Fostul „caine” a imbracat…

- Fundasul roman Stefan Radu este jucatorul care a fost utilizat cel mai mult de Lazio in ultimul deceniu, arata un studiu al CIES Football Observatory, care ia in calcul cele 42 de echipe prezente in toata aceasta perioada in cele cinci mari campionate ale Europei. Radu a fost utilizat in 62,5% din minutele…

- Lazio a castigat, duminica, scor 2-1 (1-1), meciul disputat in depalsare, cu Sassuolo, in etapa a XIII-a din Serie A potrivit news.roAu marcat: Caputo '45 / Immobile '34 si Caicedo '90+1. Stefan Radu ar fi trebuit sa fie titular la oaspeti, dupa o periaoda in care a fost accidentat,…

- Cotidianul Il Messaggero a analizat partidele jucate de Lazio in acest sezon si a ajuns la concluzia ca jucatorul care aduce noroc formatiei din capitala Italiei este Stefan Radu, potrivit Mediafax.Cu fundasul roman pe teren, Lazio are o medie de 2,1 puncte pe meci. Niciun alt jucator din…

- Fotbalistul roman Ștefan Radu a revenit in lotul lui Lazio, dupa ce s-a refacut din accidentarea suferita la coapsa stanga, anunța MEDIAFAX.Citește și: Florin Iordache: Nu ne este rușine cu Viorica Dancila! O sa vedeți in turul doi ce figura frumoasa va face Fundasul roman al echipei…

- Fundasul roman al echipei Lazio, Stefan Radu, s-a accidentat in ultimele minute ale partidei de duminica, disputata si castigata impotriva formatiei AC Milan, scor 2-1, in Serie A, potrivit news.ro.Potrivit presei italiene, Radu s-a ales cu o intindere musculara si ar putea lipsi de pe teren…